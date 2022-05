Benevento, Forte: "Col Pisa sarà importante l'entusiasmo della gente" L'attaccante giallorosso: "Dobbiamo compattarci. Orgoglioso dei miei compagni"

Non ha giocato a causa di una condizione non ottimale per via dell'infortunio, ma nel post gara Francesco Forte ha sottolineato l'importanza della vittoria conquistata ad Ascoli:

"Sono orgoglioso dei miei compagni. Hanno dimostrato che siamo una grande squadra, ora ci dobbiamo compattare tutti. Dobbiamo trovare entusiamo, ci saranno tante gare ravvicinate e quindi ci serviranno le giuste energie dai nostri tifosi. Ho visto tutti contati di questa prestazione. E' la strada giusta in vista della doppia sfida col Pisa. Non era scontato vincere qui ad Ascoli, questo ci deve dare una grande carica. Fisicamente non sto ancora al cento per cento, vedere la squadra così mi dà una grande carica. Sono ottimista, ci dobbiamo preparare al massimo per questa semifinale".

"Il gruppo c'è sempre stato. Abbiamo vissuto un momento di flessione nelle ultime giornate, ma ciò che conta è che questa squadra è fatta di uomini. Quando parlo di compattarsi non è riferito allo spogliatoio, ma creare entusiasmo nella piazza e in chi ci è vicino. Per i valori mostrati in campo possiamo toglierci le nostre soddisfazioni".