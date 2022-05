Benevento, Lapadula: "In questi momenti vengono fuori gli attributi" L'attaccante giallorosso: "Vittoria che abbiamo voluto fortemente"

Protagonista assoluto di Ascoli - Benevento, Gianluca Lapadula è tornato a parlare nel post gara:

"E' stata una vittoria che abbiamo voluto fortemente, ci siamo compattati e siamo stati capaci di fornire una grande prestazione. Sono momenti importanti, dove vengono fuori gli attributi. Siamo stati bravi tutti a compattarci in un momento del genere. Non era facile, siamo contentissimi. Sappiamo quali sono le nostre virtù, quando vogliamo possiamo fare male. Ci voleva una bella carica, siamo sulla strada giusta. Era importante tornare al successo. La mia condizione? La caviglia l'abbiamo recuperata benissimo. Sono partite che richiedono grandissima energia, sono abituato a giocare partite ravvicinate. Non è un problema".