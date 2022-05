Vigilia di Benevento - Pisa, scopri il dato della prevendita L'ultimo aggiornamento a 24 ore dal fischio d'inizio

Cresce in maniera costante il dato della prevendita del match tra Benevento e Pisa. Frantumato il record stagionale, con l'ultimo aggiornamento che evidenzia ben 8686 tagliandi emessi per la tifoseria giallorossa. Ne sono 641, invece, per gli ospiti ed è definitivo considerata la chiusura alle 19. Vicinissimo il superamento delle diecimila unità: al Vigorito ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per spingere la Strega a un risultato positivo.