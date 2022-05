Play off serie B, la diretta testuale di Pisa - Benevento All'Arena Garibaldi è in palio la finale

Pisa - Benevento 0-0 (Live)

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Benali; Torregrossa, Puscas. A disp.: Livieri, Berra, Siega, Lucca, Cohen, Touré, Sibilli, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Vitis, De Marino. All.: D'Angelo

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Improta; Tello, Lapadula, Improta. A disp.: Manfredini, Gyamfi, Elia, Vogliacco, Petriccione, Foulon, Insigne, Moncini, Viviani, Pastina, Forte, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Costanzo e Passeri. IV uomo: Minelli. VAR e AVAR: Fabbri e Rossi.

PRE PARTITA

Semifinale di ritorno all'Arena Garibaldi tra Pisa e Benevento. Si gioca a pochi giorni dal match del Vigorito che ha visto la compagine giallorossa vincere grazie a un gol realizzato da Lapadula. Un risultato che ha permesso alla Strega di cancellare il doppio vantaggio dei toscani per via del miglior posizionamento in campionato, dato che le basterebbe anche il pareggio per accedere al doppio confronto finale. Caserta ripropone la formazione che ha battuto l'Ascoli al Del Duca, inserendo Ionita dal primo minuto con lo spostamento in avanti di Tello. Panchina per Insigne. D'Angelo, invece, cerca di far fronte all'emergenza difensiva dando la maglia da titolare a un incerottato Hermannsson. Rispetto alla gara del Vigorito, ci sono Benali e Torregrossa dal primo minuto. Non sono previsti i tempi supplemenari: il Benevento ha due risultati sul tre, mentre al Pisa basterebbe vincere con qualsiasi risultati per eliminare la Strega.