Benevento, la prossima settimana si deciderà il futuro di Caserta Fissato un incontro tra le parti

Il Benevento è già proiettato alla prossima stagione. Dopo la conferma di Pasquale Foggia, adesso il nodo da sciogliere è quello relativo all'allenatore. Questa mattina c'è stato un incontro tra il presidente Vigorito e il direttore sportivo: si è analizzata l'annata appena conclusa, così come si è parlato dei programmi futuri. La questione più impellente è quella relativa il futuro di Caserta. Il tecnico ha ancora un altro anno di contratto, ma la sua conferma non è scontata. E' stata fissata una riunione tra le parti per la settimana prossima, utile per avere un confronto con l'allenatore a bocce ferme, dopo aver smaltito l'amarezza per il finale di stagione. Al termine dell'incontro si saprà se Caserta proseguirà l'avventura nel Sannio o se si virerà verso un altro nome, per poi gettarsi a capofitto sul mercato che permetterà di costruire il nuovo Benevento.