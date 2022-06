Benevento, è il giorno degli abbonamenti per una B che sarà una serie A2 Definita la composizione del torneo dopo la promozione del Palermo

L'attesa è finita. Quest'oggi, a partire dalle ore 10, comincia la campagna abbonamenti del Benevento Calcio, promossa dalla società a prezzi scontatissimi. Si parte da 64 euro per i ridotti in Curva Sud, mentre l'intero ha un costo di 80 euro. La tessera sarà valida per 18 partite, quindi è prevista la classica giornata giallorossa. Una politica orientata a riempire lo stadio, cancellando quindi le scene dell'ultima stagione in cui c'è stato un Vigorito il più delle volte riservato a pochi intimi. Si vuole preservare quel senso di unione che si è respirato nei giorni dei play off, con la piazza che si è stretta attorno al Benevento nella disputa degli spareggi.

Il sostegno della gente sarà molto importante nel prossimo campionato di serie B, soprattutto perché da molti è considerato una vera e propria A2. Il roster si è completato ieri con la promozione del Palermo. Ci saranno tante piazze importanti, desiderose di ottenere la promozione. Il numero di pretendenti si allarga, per un'annata che si prevede tra le più belle e combattute nel torneo cadetto.

Saranno rappresentante 14 regioni d'Italia. A differenza dello scorso anno saranno presenti la Sardegna e la Sicilia con, rispettivamente, Cagliari e Palermo, così come la Liguria che vedrà il Genoa. C'è anche il Trentino col Sudtirol, con la trasferta di Bolzano che sarà la più lunga in assoluto (847 km). La regione più rappresentata è l'Emilia Romagna con Modena, Spal e Parma.

Ecco la nuova serie B:

Ascoli

Bari

Benevento

Brescia

Cagliari

Cittadella

Como

Cosenza

Frosinone

Genoa

Modena

Palermo

Parma

Perugia

Pisa

Reggina

Spal

Sudtirol

Ternana

Venezia