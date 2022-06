Benevento, abbonamenti: ci sono le prime file di tifosi La campagna #insieme è cominciata alle ore 10

Alle 10 è cominciata la campagna abbonamenti del Benevento Calcio e ci sono già dei tifosi in fila per poter sottoscrivere la propria tessera. Ricordiamo che da oggi e fino al 30 giugno ci sarà la fase di prelazione, dedicata agli abbonati della stagione 2019/2020. Dal primo luglio fino al 12 agosto ci sarà la vendita libera. I prezzi sono scontatissimi: la Curva Sud ha un costo intero di 80 euro, mentre i Distinti 100 euro. Previsti sconti per over 65, under 18, donne e tifosi residenti in provincia.

Per tutte le info, clicca qui.