Anche Baggio "pazzo" di Lapadula: "Servirebbe all'Italia" Il Divin Codino si è espresso così col portale peruviano "Elcommercio"

Roberto Baggio ha parlato al portale peruviano “Elcomercio.pe” della situazione dell’Italia: “La Nazionale italiana ha bisogno di un giocatore come Lapadula. Un attaccante che non si arrende mai, un vero ‘9’ azzurro. Il Perù è una squadra forte che sta giocando per la qualificazione ai Mondiali, gli auguro il meglio e spero che possa qualificarsi per la competizione iidata“. Questa sera alle 20 il Perù di Lapadula affronta l'Australia nello spareggio che riserva uno degli ultimi due posti per il Mondiale: appuntamento a Doha, al Al-Rayyan Stadium.