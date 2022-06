Benevento, Lapadula fuori dal Mondiale. Solo Glik sarà in Qatar La compagine di Gareca si è arresa ai calci di rigore

Lacrime amare per il Perù che si è arreso solo dopo i calci di rigore all'Australia. La gara, valevole per gli spareggi utili all'accesso al Mondiale, è terminata con il risultato di 0-0. La parità è perdurata anche dopo i tempi supplementari. Ai rigori, il giallorosso Lapadula ha messo a segno il primo tiro dagli undici metri. Per il Perù sono stati fatali gli errori di Advincula e Valera che hanno permesso all'Australia di accedere ai Mondiali, mandando l'intera nazione peruviana nello sconforto.

Sarà solo Glik il giallorosso che al momento rappresenterà il Benevento in Qatar, ma la sua permanenza nel Sannio non è scontata così come quella di Lapadula.