Benevento, Foggia: "Pronti a ripartire. Arriveranno calciatori funzionali" Il direttore sportivo in conferenza stampa: "Mi sento un sannita. Partiamo da una buona base"

Il Benevento è sempre più proiettato alla prossima stagione. Il presidente Vigorito ha confermato il diesse Foggia che in conferenza stampa ha delineato ambizioni e programmi, focalizzandosi sul lavoro che sarà svolto in sede di mercato:

"La forza di ripartire l'abbiamo ritrovata. Chi vive in questo mondo sa che ci sono momenti positivi e negativi. La rabbia rimane dentro perché siamo arrivati a una semifinale play off, eravamo a un passo da un traguardo diverso. Rimane la voglia e la consapevolezza di ripartire con quella rabbia positiva in più".

MERCATO - "Lavoreremo dove ci sono delle mancanze numeriche. Il mercato verrà fatto in base alle uscite che faremo. La nostra attenzione è quella di ricoprire dei vuoti che ci sono perché sono andati via dei calciatori e interverremo lì. Poi vedremo come si evolverà il mercato e ci muoveremo di conseguenza".

OBIETTIVI - "Gli obiettivi non si sbandierano. Il presidente Vigorito ha parlato di campionato dignitoso. Abbiamo una conoscenza tecnica e personale di un anno di lavoro, c'è una base di calciatori per la categoria importante. Verranno inseriti calciatori puntando a un mix di esperti e di giovani di qualità. Sarà il campo a dare il giudizio finale, sicuramente faremo un campionato dignitoso, poi vedremo dove arriveremo".

LAPADULA – “C’è stato un caso, inutile nasconderlo. Ci siamo chiariti con il calciatore, infatti nel finale è rientrato. Da allora in poi è stato un calciatore importante, facendo dei gol preziosi nei play off. Ascolteremo le offerte per tutti i calciatori che abbiamo, compreso Lapadula, partendo dal presupposto che per noi è molto importante”.

GLIK - "La partecipazione al mondiale è una cosa da tenere conto. Ci saranno delle valutazioni attente anche in questo".

COSTI - "E' un mercato omogeneo da questo punto di vista. Bisogna andare a toccare quelle cose che hanno funzionato meno e cercare di migliorarle".

TIFOSI - "Valutiamo la possibilità di aprire durante la settimana ai tifosi. Per quanto riguarda il riportarli allo stadio, potremo farlo solo attraverso il lavoro. Il calcio senza di loro ha poco di che parlare, perché quando si dice il dodicesimo uomo in campo è perché realmente è così. Vedere lo stadio quasi pieno nei play off ti dà qualcosa in più. La speranza è quella di rivederlo pieno, ma questo passa da ciò che proponiamo attraverso il lavoro quotidiano".

CONTINUITA' - "A Caserta abbiamo fatto un contratto di più anni perché volevamo dare continuità a un progetto. La nostra idea è di proseguire su questa filosofia. Metteremo a disposizione del mister dei calciatori funzionali all'idea di gioco".

PARAMETRO ZERO - "Ci lavoriamo da un bel po'. Non è detto che ci siano profili con età maggiorate come Hetemaj o Schiattarella, ma può arrivare anche qualche giovane".

VARRA' - "Sono molto felice per lui, gli faccio un in bocca al lupo. E' un qualcosa che si è guadagnato sul campo. Sono sicuro che farà un grande lavoro e avrà modo di ritagliarsi uno spazio importante".

ADDIO VIGORITO - "Abbiamo vissuto quella settimana con amarezza. Sappiamo tutti che ciò che fa a Benevento è fatto con passione. Ha il fuoco dentro. La notizia di voler ripartire credo sia stato un sospiro di sollievo per tutti gli amanti del calcio, non solo a Benevento. Perdere una persona come lui farebbe perdere credibilità a tutto il sistema".

GENOA - "Stiamo lavorando. Su Paleari abbiamo un diritto di opzione che si potrà esercitare dal 15 al 17 di giugno. Su Vogliacco era un prestito secco, quindi il Genoa sta facendo le proprie valutazioni perché ha tanti calciatori in rosa e si trova in B e non più in A. Ciò che posso dire è che ci stiamo lavorando, come fatto a gennaio per acquistarlo. Il calciatore vorrebbe continuare il percorso, ma alla fine sarà il Genoa a decidere cosa farne".

SAU - "Lo ringrazio per gli anni vissuti a Benevento, ha sempre dato il massimo".

RITIRO - "Tranne i cinque calciatori in scadenza abbiamo tutti calciatori di proprietà. Gli acquisti verrano presi in considerazione anche in base alle uscite che faremo".

CERTEZZE - "Sappiamo dove intervenire nell'immediato e dove dovremo aspettare le controparti. Richieste di calciatori che vogliono andare via non ne abbiamo ricevute, se non richieste di altre società sui nostri calciatori ma sono semplici chiamate e contatti telefonici".

SESTA STAGIONE - "Inizierò la sesta stagione a Benevento. Fa piacere essere apprezzati da altre società, ma come ho sempre detto Benevento per me è un punto d'arrivo e non di partenza. Ricordo la retrocessione tra gli applausi, queste sono cose che per me valgono tanto. Sono uno che parla poco e forse è un errore, cercherò di limitarlo. Ci sentiamo sanniti. La voglia di ridare entusiasmo a una piazza che merita qualcosa in più da parte di tutti credo sia il punto di ripartenza".

SETTORE GIOVANILE – “Sta lavorando molto bene. Quest’anno ha portato quasi tutte le categorie a disputare i play off. Avere qualitativamente calciatori da Benevento in pianta stabile non è semplice perché abbiamo fatto sempre campionati di B importanti, mentre in A abbiamo lottato per salvarci. Si parla sempre di giovani, ma ci sarebbe da scoprire un mondo da parte di tutto il sistema calcio. Si parla della Cremonese che ha gente come Carnesecchi, Fagioli e Gaetano. È ovvio che sono paragoni diversi. C’è sempre stata la volontà del presidente di costruire qualcosa di forte, chi lavora nel vivaio lo sta dimostrando. Abbiamo sinergie con tante realtà, non ci sono squadre satellite. Il Potenza? Fa piacere per Varrà perché altrove hanno apprezzato il lavoro svolto con me”.

ELIA - "Il riscatto è alto. Sappiamo che l'Atalanta ci punta. Facciamo delle riflessioni per averlo in prestito".

CRITICHE - "E' il calcio che va così. Sei il più bravo del mondo quando vinci, mentre quando perdi sei scarso. L'ho vissuto anche da calciatore. Fa parte del gioco. Dispiace perché uno vorrebbe fare il massimo ed essere apprezzato da tutti. Ciò che so è quanto ci metto per il Benevento. E' un qualcosa che ho dentro, cercare di migliorarmi e di dare sempre il massimo per questa squadra. Siamo esseri umani: ci sono cose che riescono ed altre che riescono male":

IONITA – “Conosciamo le sue qualità. È attenzionato da altre squadre, valuteremo con lui appena rientrerà per il ritiro quale sarà il percorso da fare insieme. C’è massima stima per il calciatore e per il professionista”.

GIOVANI - "Pastina e Talia resteranno con noi anche l'anno prossimo, di comune accordo con l'allenatore. Per Talia è stato il primo anno tra i professionisti. Ha avuto un miglioramento importante sia dal punto di vista fisico che tecnico. E' un ragazzo con grandi doti anche umane. Pastina ha avuto le sue opportunità, è stato fermo per infortunio. Davanti ha Barba, quindi non è semplice trovare continuità. Per noi è un calciatore importante per la composizione della squadra".