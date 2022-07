Benevento, ecco perché Lapadula non è tra i convocati Le ragioni dell’assenza

Gianluca Lapadula non è tra i convocati per il ritiro di Cascia. Nessun nuovo caso o cessione imminente, anche se resta uno dei calciatori giallorossi più appetiti dalle altre società. L'attaccante, da poco rientrate in Italia dopo un lungo viaggio in Perù, è risultato positivo al Covid in seguito all'ultimo tampone effettuato, di conseguenza dovrà negativizzarsi prima di raggiungere la squadra a Cascia. Lapadula non ha avuto contatti con i compagni di squadra.