Il Benevento senza sosta a Cascia Venerdì primo test stagionale conto i dilettanti del posto

Un'altra giornata è trascorsa nel ritiro di Cascia. Mattinata col gruppo giallorosso diviso in due: una parte si è concessa ad esercizi in palestra, l'altra ha lavorato sul campo di calcio del Magrelli. Nel pomeiggio la comparsa, gradita, del pallone.

Nessun problema finora, anzi si registra il ritorno in gruppo per Roberto Insigne che è reduce da un piccolo intevento. C'è attesa nel grruppo per la compilazione del nuovo calendario, la cui cerimonia si terrà a Reggio Calabria venerdì 15 sera alle 20,30. Suggestivo lo scenario dell'Arena sullo Stetto che darà il via alla nuova stagione calcistica di serie B. Nel pomeiggio alle 18 c'è invece la prima amichevole della squadra giallorossa in Umbria contro i dilettanti del posto. Domani le solite due sedute, venerdì atletica al mattino e partita nel pomeriggio. Nel fattempo potebbe anche arivare il nuovo acquisto, il terzino italo maocchino El Kaouakibi, che conosce già Di Serio e Vokic con cui ha giocato a Pordenone, così come Karic con cui ha condiviso l'esperienza di due stagioni or sono al Sudtirol.