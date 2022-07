Benevento, ingaggiato El Kaouakibi Il terzino arriva a titolo definitivo

Hamza El Kaouakibi è un nuovo calciatore del Benevento. L'esterno difensivo ha firmato in serata il contratto che lo lega a titolo definitivo ai colori giallorossi, dopo aver svolto le visite mediche. Domattina raggiungerà i nuovi compagni di squadra a Cascia, quartier generale del sodalizio sannita in ritiro, per mettersi a disposizione del tecnico Caserta. El Kaouakibi arriva dal Pordenone, società con la quale nella scorsa stagione ha totalizzato venticinque presenze in serie B.