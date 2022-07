Benevento, nominato il nuovo coordinatore dell'Area Marketing e Comunicazione Il sodalizio giallorosso saluta il direttore Antonio Sasso

Novità in casa giallorossa. La compagine societaria con a capo il presidente Oreste Vigorito rende noto che Andrea Festa è il nuovo coordinatore dell’Area Marketing e Comunicazione del Benevento Calcio. Il Presidente Vigorito, nel dare il benvenuto al dottore Festa ed augurargli buon lavoro, saluta il dottore Antonio Sasso, profilo distintosi per spiccata professionalità, a cui formula i più vivi complimenti per l’ottimo lavoro sin qui svolto.