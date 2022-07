Serie B, stasera il calendario: c'è solo un paletto per il Benevento Questa sera il sorteggio alle 20:30

Sale l'attesa per la stesura del calendario del prossimo campionato di serie B, in programma questa sera a Reggio Calabria. Le venti società conosceranno il percorso che le vedrà protagoniste nel torneo cadetto, al via tra meno di un mese con l'open day del prossimo 12 agosto. Nessuna sorpresa tra i criteri di compilazione. Le formazioni che si sono incontrate all'esordio della scorsa stagione, non potranno replicare alla prima giornata: è un "paletto" che non riguarda il Benevento, visto che la Strega cominciò la sua avventura contro l'Alessandria, compagine retrocessa in serie C.

Una limitazione riguarda, invece, l'ultima giornata: non ci sarà un Benevento - Spal, confronto che ha chiuso lo scorso campionato di serie B per le due formazioni. Per il resto sarà un sorteggio libero per la Strega. Chi sarà la prima avversaria? Lo scopriremo stasera.