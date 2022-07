Benevento, El Kaouakibi: "Orgoglioso e fiero di questa importante opportunità" Il nuovo arrivato in casa giallorossa: "Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister"

El Kaouakibi è pronto a raggiungere il ritiro di Cascia. L'esterno di difesa, ultimo acquisto del Benevento che l'ha prelevato dal Pordenone, sarà il ricambio giusto per capitan Letizia sul versante destro del pacchetto arretrato. L'italo-marocchino è carico, pronto a fornire il proprio contributo in una piazza ambiziosa del campionato cadetto:

"Questo - ha rivelato ai microfoni di Ottochannel - è un ambiente che ha una storia importante. Ricordo la partita dello scorso anno, per noi non è stata affatto semplice. Sono davvero molto contento di essere in una realtà del genere: per me è una grande responsabilità".

Il Benevento si è tuffato sul cartellino di El Kaouakibi negli ultimi giorni. Il diesse Foggia aveva avviato dei sondaggi per Pierozzi, ma alla fine la scelta è ricaduta sul classe '98, chiudendo in poco tempo gli accordi col Pordenone: "E' stata una trattiva molto veloce. Appena ho saputo dell'interesse del Benevento non ci ho pensato due volte. Sono orgoglioso e fiero di avere questa importante opportunità. Sono consapevole che bisognerà lavorare tanto, ma sono qui per questo: non vedo l'ora fare del mio meglio".

A Pordenone ha maturato venticinque presenze all'esordio in serie B. Nelle stagioni precedenti tanta gavetta in serie C che gli ha permesso di crescere: "La scorsa stagione non è stata facile per via della retrocessione, ma personalmente è stata utile per conoscere la serie B. Rispetto a un anno fa, sono sicuramente più pronto e desideroso di confrontarmi in una realtà così importante come quella di Benevento. Ci tengo a ringraziare il Pordenone per la preziosa opportunità che mi ha concesso, permettendomi di esordire in serie B. Si tratta di una categoria molto difficile, dove si deve curare tutto in ogni minimo dettaglio. Quest'anno il livello si è alzato molto: dovremo dare il massimo".

A Benevento, El Kaouakibi ritrova Karic, Vokic e Di Serio, compagni con i quali ha condiviso le ultime esperienze: "Abbiamo parlato nei giorni scorsi, mi hanno raccontato la realtà di Benevento e dell'importanza della società. Mi hanno anche avvertito che a Cascia si sta lavorando tanto, non vedo l'ora di raggiungerli per mettermi a disposizione".

Fisico possente, alto un metro e ottantacinque, fornisce contenimento e spinta: "Sono un terzino fisico, mi piace attaccare lungo la fascia e lavorare bene in fase difensiva, ma questa è la base del mio ruolo. Adesso non mi resta che cominciare. Sono impaziente".