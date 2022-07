Benevento, Moncini alla Spal Lapadula in ritiro con la squadra

Si è accasato Gabriele Moncini. L'attaccante toscano torna alle origini. Proprio stamani è partito per Ferrara. Obiettivo: nuovo campionato con la maglia della Spal. Per lui visite mediche e poi la firma. In effetti sono state già definite le modalità tra i due sodalizi: sarà prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A o anche per la realizzazione di 15 reti da parte dell'avanti. Inizia a muoversi anche il mercato in uscita dopo la partenza di Brignola.

Intanto stamani sono partiti alla volta di Cascia anche Lapadula e l'ultimo arrivato El Kaouakibi.