A Cascia sono arrivati anche Lapadula e El Kaouakibi Due frecce in più all'arco di Fabio Caserta, nel giorno della partenza di Moncini

Gianluca Lapadula e Hamza El Kaouakibi hanno raggiunto Cascia e già nel pomeriggio si metteranno a disposizione di Fabio Caserta. Impensabile che facciano già parte della squadra che esodirà nel pomeriggio sul campo Magrelli, ma per loro è prevista certamente la prima razione di eserzici atletici. Due frecce in più all'arco del Benevento, l'italo-maocchino neo acquisto, difensore di belle speranze e di grande fisicità, il bomberr italo-peruviano sempre in bilico tra mercato e pemanenza nella squadra sannita, ma per il momento convintamente giallorosso. Il gruppo si amplia, proprio mentre perde un'unità, quella di Gabriele Moncini che si trasferisce alla Spal del suo mentore Venturato.