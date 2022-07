Il primo gol della stagione è del greco Koutsoupias Raddoppio di Forte con un colpo di testa

Queste le squadre che scendono in campo alle 18 sul campo Magrelli.

Benevento-Cascia

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Ionita, Viviani, Koutsoupias; Improta, Forte, Farias. A disp.: Nunziante, Muraca, Rillo, Aronica, Karic, Tello, Rossi, Talia, Masciangelo, Capellini, Masella, Basit, Barba, Thiam, Sanogo, Vokic, Prisco. All.: Caserta

USD CASCIA: Campana, Mesca, Di Crescenzo, Coccolini, Mastrodomenico, Cucci, Battilocchi, Rosati, Consoli, Lombardi, Magnini. A disp.: Cerbotti, Paoletti, Paolino, Fusto, Silvestri, Medici, Di Pasquale. All.: Placidi

ARBITRO: sig. Luigi Viola

Nel Benevento, oltre ad Acampora, Insigne, Di Serio e Manfredini, mancano anche i due ultimi arrivi El Kouakibi e Lapadula.

Il primo gol della nuova stagione giallorossa lo segna Ilias Koutsoupias, il giocatore di Creta, proveniente dalla Ternana. In una sua incursione in attacco ha colpito senza problemi superando il portiere umbro per l'1 a 0. Gol di buon asupicio proprio per i nuovi arrivi che vogliono ritagliarsi uno spazio importante nella squadra del prrossimo anno.

Dopo 20 minuti è arrivato anche il secondo gol dei giallorossi. Il perentorio colpo di testa di Francesco Forte non ha dato scampo a Campana per il 2 a 0 della Strega.

Alla mezz'ora arriva anche il terzo gol dei giallorossi, che giocano in completo nero. A segnare questa volta è uno dei veterani della formazione di Fabio Caserta, vale a dire Riccardo Improta che di sinistro trova il diagonale imprendibile da pochi passi.

35' e quarto gol del Benevento. Riccardino Improta si egala subito la doppietta. Questa volta va a segno col destro, sempre dalla posizione defilata di esterno destro.

Al 40' fa doppietta anche Francesco Forte, piazzando il pallone in rete da pochi passi: 5 a 0 per la squadra giallorossa

In chiusura di tempo arriva anche il sesto gol: è Francesco Forte a scoccare un sinistro dal limite che non dà scampo a Campana: 6-0. Per il centravanti romano è subito tripletta.

C'è ancora il tempo per aggiungerre in tabellino la rete di Diego Farias, che firma il 7-0