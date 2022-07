Serie B, il Benevento esordirà contro il Cosenza. Alla 2^ c'è il Genoa Definito il calendario del torneo cadetto

Finalmente il calendario. Il "pulsante" premuto dal presidente Mauro Balata a Reggio Calabria ha creato la nuova stagione del campionato di serie B, definita da molti addetti ai lavori come la più difficile degli ultimi anni. Il Benevento esordirà tra le mura amiche contro il Cosenza.

Prosegue il sorteggio: alla seconda c'è la traserta di Marassi contro il Genoa. Il Benevento ci tornerà a distanza di pochi giorni dal confronto di Coppa Italia. Alla terza sarà il Frosinone a fare visita al Vigorito. Inizio non facile per la Strega che affronterà in rapida sequenza ance Venezia, Cagliari e Brescia. Si chiuderà col Perugia.

Ecco il calendario completo:

1^ Benevento - Cosenza

2^ Genoa - Benevento

3^ Benevento - Frosinone

4^ Venezia - Benevento

5^ Benevento - Cagliari

6^ Brescia - Benevento

7^ Benevento - Ascoli

8^ Sudtirol - Benevento

9^ Benevento - Ternana

10^ Como - Benevento

11^ Benevento - Pisa

12^ Benevento - Bari

13^ Spal - Benevento

14^ Reggina - Benevento

15^ Benevento - Palermo

16^ Parma - Benevento

17^ Benevento - Cittadella

18^ Modena - Benevento

19^ Benevento - Perugia