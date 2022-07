Koutsoupias, il primo gol non si scorda mai E' stato il centrocampista greco ad aprire la stagione realizzata del nuovo Benevento

Il primo gol della nuova stagione ha un nome esotico, anzi, per essere precisi, greco: Ilias Koutsoupias. Illeggibile per alcuni, semplice per il ragazzo di Creta che invita a leggerlo lentamente senza cambiare nulla di quello che è scritto: “Si legge così, come lo vedete scritto”. Un gol con una firma nuova e soprattutto giovane: Ilias ha compiuto il 10 maggio scorso 21anni, ha messo già da parte tre gettoni nell'Under 21 ellenica e aspira a fare il salto nella Nazionale maggiore.

Per il momento però prova a farsi largo nel Benevento, che conta di trasformare nel trampolino giusto per la sua carriera. Caserta aveva detto di lui che gli piacciono i suoi inserimenti: “Un giocatorre così non l'avevamo in organico”. E con un inserimento da centrocampo è arrivato il suo primo gol in maglia giallorossa e il primo ufficiale di questa nuova stagione. I fotogrammi dell'azione sono molto semplici: la percussione a sinistra di Daam Foulon, il cross al centro, il pallone che supera Forte piazzato sul prrimo palo e arriva alla mezzala greca: stop di destro, piattone con lo stesso piede e portiere umbro superato.

L'anno scorso non è stato molto fortunato in termini di realizzazioni: è stato fermo per il Covid ed è stato frenato da qualche acciacco: alla fine ha messo da parte solo 23 presenze in campionato e un gol, guarda caso, al Cosenza, vale a dire il primo avversario in calendario di questa stagione. Ha terminato in crescendo, attirando su di sé le attenzioni di molti. L'anno prima, alla Virtus Entella, sempre in B, era stato più fortunato: 22 presenze e 3 gol (uno al Vicenza, due al Pisa tra andata e ritorno), più uno in Coppa all'Albinoleffe. Giocatore duttile, che va inquadrato bene. Un buon piede e tanta forza fisica, un'arma in più per il Benevento. E da ieri anche un gol beneaugurante, il primo, si spera, di una lunga serie.