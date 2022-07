Benevento, cresce il buon umore. E domani test con la Roma Primavera Il gruppo sembra cementarsi bene e si va avanti tra il sorriso generale di giocato e staff tecnico

Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. L'aforisma si addice al Benevento, che sembra aver subito imboccato la strada giusta. Non ci riferiamo alla vittoria sul Cascia, ci mancherebbe, ma all'umore che traspare nei giallorossi presenti a Cascia. Ci sono ritiri e ritiri: alcuni vivono di “gag”, di siparietti simpatici, di battute e risate. Altri sono più seriosi e trristi. Il gruppo giallorosso sembra essere predisposto al buon umore e la cosa non può che far piacere: “Gente allegra il ciel l'aiuta”, giusto per rimanere in tema di aforismi. Prendete quel “furbacchione” di Diego Farias, che con i compagni a sobbarcarsi il peso di una porta da spostare da una parte all'altra del campo, lui impersona... un vigile urbano. Indica dove metterla, stando bene attento a non stancarsi. Animo carioca, non c'è che dire.

L'altro che sembra letteralmente rinato nel gruppo giallorosso è Gianluca Lapadula. Sorrriso a trentadue denti stampato sul volto, sempre disponibile con i compagni. Anno nuovo, vita nuova. Sul fronte tecnico c'è poco da dire, il gruppo ha un bel po' di elementi che possono condurre il Benevento in alto, se c'è anche l'umore, allora si può persino essere ottimisti.

Ieri mattina Caserta ha fatto fare ai suoi una seduta esclusivamente in palestra: del resto avevano giocato la partita col Cascia. Nel pomeriggio sul campo con l'attezzo del mestiere, il pallone.

DOMANI. Domani mattina si lavora regolarmente, nonostante nel pomerriggio ci sia un'altra amichevole contro la Roma Primavera. Caserta, che ieri ha ricevuto la visita di tutto lo staff tecnico della Primavera, non fa sconti: si lavora senza soluzione di continuità. L'amichevole alle 18 conto la Roma Primavera sarà già un bel test. La squadra capitolina si presenta per la prima volta dpo tanti anni senza il suo “guru” Alberto De Rossi. Lui è stato promosso nel ruolo di “Responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali” ed ha lasciato il posto al più giovane Federico Guidi, che ha allenato lo scorso anno il Teramo e nelle precedenti due stagioni Gubbio e Casertana sempre in serie C. La Roma è in ritiro prroprio a Cascia dal giorno 14 e la sua prima amichevole sarà quella di domani pomeriggio contro il Benevento. Un test probante dunque, che sale di molti gradini rispetto a quello di venerdì. Si comincia alle 18, Ottochannel trasmetterà la partita in differita dalle 21: canale 16 DTT e in streaming su OttoChannel.tv.