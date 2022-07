LIVE / Benevento - Roma Primavera 3-2 Seconda amichevole per la Strega in quel di Cascia

Benevento - Roma Primavera 3-2

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik (40'st Basit), Pastina (1'st Capellini), Masciangelo (1'st Foulon); Karic (14'st Talia), Viviani (19'st Vokic), Acampora (1'st Farias); Improta (31'st Prisco), Forte (21'st Thiam Pape), Tello (40'st Sanogo). A disp.: Nunziante, Muraca, Rillo, Koutsoupias, Masella, Aronica, Ionita. All.: Caserta

Roma Primavera (4-2-3-1): Baldi; Missori, Pellegrini, Keramitsis, Oliveras Codina; D'Alessio, Vetkal; Cassano, Pagano, Cherubini; Satriano. A disp.: Del Bello, Razumejevs, D'Alessio, Chesti, Muratori, Ciufferri, Lilli, Koffi, Liburdi, Misitano, Graziani, E Costa Cesco, Gante, Ruggiero, Louakima, Falasca. All.: Guidi

Reti: 34'pt Satriano (R), 43'pt Tello (B), 5'st Pagano su rig. (R), 11'st Capellini (B), 34'st Thiam Pape (B)

SECONDO TEMPO

85' Entrano Basit e Sanogo al posto di Glik e Tello

83' Baldi si oppone a una conclusione centrale di Talia

79' Gol del Benevento: Thiam Pape capitalizza un assist di Vokic

77' Bolide al volo di Talia: miracolo di Baldi che devia in angolo

77' Ottima parata di Baldi su Tello

76' Entra Prisco al posto di Improta

66' C'è Thiam Pape al posto di Forte

64' Nuovo cambio: c'è Vokic al posto di Viviani

59' Entra Talia al posto di Karic

56' Pareggio del Benevento con Capellini che realizza il 2-2 sugli sviluppi di calcio d'angolo

51' Altra grande parata di Baldi su colpo di testa di Foulon

50' Insacca Pagano dagli undici metri

50' Rigore per la Roma: Capellini atterra Koffi che induce l'arbitro a decretare la massima punizione

47' Miracolo di Baldi su conclusione a botta sicura di Farias

45' Rientrano le squadre in campo. Ci sono dei cambi tra i giallorossi: dentro Capellini, Foulon e Farias al posto di Pastina, Masciangelo e Acampora

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo

43' Pareggio del Benevento. Sugli sviluppi di un angolo, Tello ha insaccato gonfiando la rete deviando in porta un colpo di testa di Improta

34' Roma in vantaggio. Sul filo del fuorigioco, Satriano a tu per tu con Paleari non fallisce l'appuntamento col gol

30' La sfida prosegue senza particolari emozioni. Il Benevento fa girare palla, non mancano gli errori. La Roma lavora sul contenimento e alla ricerca di spazi

17' Ritmi bassi come è giusto che sia in questa fase della stagione

10' Il Benevento cerca molto il fraseggio

8' Conclusione di Letizia dal limite che si spegne sul fondo

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Seconda amichevole per il Benevento che affronta la compagine Primavera della Roma, allenata dal nuovo tecnico Guidi. Caserta cambia qualcosa rispetto alla formazione che ha affrontato il Cascia due giorni fa, inserendo Masciangelo dal primo minuto. A centrocampo c'è Karic, mentre in avanti figura Tello. Non figurano in lista i vari Barba, Lapadula ed El Kaouakibi.