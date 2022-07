Benevento, ecco la squadra degli "invisibili" Sono i medici e i fisioterapisti della squadra, a cui sono affidati i muscoli dei giallorossi

Molti la chiamano la squadra degli “invisibili”, ma spesso grazie alle loro mani si vincono i campionati più difficili. E' la squadra di fisioterapisti, preparatori e medici, aggregati alla squadra giallorossa a Cascia. Da questa stagione alla troupe medica si è aggiunto anche un nutrizionista, il dottor Vincenzo Monda. In questi giorni è arrivato in ritiro anche il responsabile medico sanitario, dott. Franco De Cicco, a breve dovrebbe arrivare anche il medico sociale, il dottor Raffaele Fuiano.

A guidare l'equipe medica giallorossa in quel di Cascia c'è il dottor Enrico D'Andrea, insieme alla sua fidata troupe di fisioterapisti: Davide Schiavone, Ernesto Galliano, Sinone Sigillo, Massimo Buono e Luca Lepore. Mani esperte e sicure a cui sono affidati i muscoli preziosi dei giallorossi. Spesso il vero valore aggiunto di una squadra che sogna di arrivare in fondo al traguardo con un percorso netto: nessun infortunio, tanti gol e punti in più in classifica.

Da sinistra in piedi: Davide Schiavone, Ernesto Galliano, Simone Sigillo, Massimo Buono, Luca Lepore. Seduti da sinistra: Vincenzo Monda (nutrizionista), Enrico D’Andrea