Benevento, Barba: rifiutato uno scambio con la Salernitana La Strega ha spedito al mittente la proposta dei granata

Federico Barba è in uscita dal Benevento. Il calciatore vorrebbe cambiare aria e il club si sta muovendo per accontentarlo, ma non è facile trovare una società pronta a formulare l'offerta giusta. La Salernitana, per esempio, ha proposto uno scambio con Gagliolo, ma il Benevento non ha ritenuto equa l'operazione. Nei prossimi giorni si valuteranno altre possibili alternative, col sodalizio giallorosso che preferirebbe non temporeggiare in modo da poter operare per sopperire alla possibile partenza del centrale capitolino .

Ricordiamo che Barba è legato al Benevento da un contratto che scadrà nel 2023.