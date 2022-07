Mercato, nuove partenze in casa Benevento A far visita al presidente Vigorito in quel di Cascia Felice Evacuo

Si lavora sul fronte “uscite” nel quartier generale giallorosso. Proprio qualche ora fa Di Serio ha salutato i suoi oramai ex compagni di squadra dopo una serata all’insegna dei festeggiamenti per il suo compleanno. Una torta, qualche brindisi e mille abbracci ad un ragazzo che si è fatto apprezzare all’interno del gruppo sannita. Ora però sta per iniziare una nuova avventura, lo aspettano a Perugia per le visite mediche e poi tornerà a Benevento per sistemare le ultime cose. Stamani ha lasciato il ritiro anche Muraca, destinazione Portogruaro. Andrà invece in prestito al Potenza Rillo. E’ rovente il telefono di Ionita che con molta probabilità lascerà i confini italiani per approdare in Cina. Ci sono poi altre situazioni da risolvere, in primis quelle di Barba e di Lapadula. Per quest’ultimo il Cagliari è tornato alla carica con una proposta ancora più interessante per il calciatore che quasi sicuramente accetterà di riabbracciare mister Liverani. Intanto l’talo – peruviano continua ad allenarsi con la squadra, anche stamani c’è stata la suddivisione in due gruppi per una seduta prettamente tattica. Lavoro e risate in compagnia. Ieri sera c’è stata la visita di Felice Evacuo legato fortemente al presidente Vigorito. Una cena tra i due e poi il ritorno in famiglia per l’ex bomber giallorosso.