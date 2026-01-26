Benevento, Sarracino dell'under 15 sicuro: "La sconfitta di Gubbio ci è servita" Le parole del giovane difensore giallorosso: "Dedico la vittoria con la Pianese a Nuzzo"

La vittoria conquistata contro la Pianese ha permesso all'under 15 del Benevento di tornare alla vittoria, dopo la sconfitta rimediata in casa del Gubbio. All'Avellola si è sviluppato un risultato piuttosto largo, un 15-0 certificato anche dalle numerose assenze degli avversari. Il Benevento di Festa si consolida al comando della classifica, con il vantaggio sul Perugia che resta di tre lunghezze. Soddisfatto, il difensore Sarracino ha parlato così della vittoria e del cammino della Strega fino a questo momento: "Che dire. è stata una bella partita, anche se i nostri avversari erano penalizzati da tante assenze. Voglio dedicare questo successo al nostro portiere Nuzzo che è uscito da poco dall'ospedale. La sconfitta di Gubbio ci è servita per migliorare i nostri errori, dai quali dobbiamo sempre imparare: questo aspetto lo abbiamo dimostrato anche in campo".