Benevento, dagli Stati Uniti trenta regali per i tifosi Il gesto generoso di Antonio Attanasio rivolto ai propri concittadini sanniti

Lo aveva promesso. E ora quel gesto che era solo nei suoi pensieri è divenuto realtà. Antonio Attanasio, sannita doc, ma residente negli Stati Uniti ha voluto dare il suo contributo in questa campagna abbonamenti. Ha acquistato trenta tessere in Curva Sud da destinare a quei tifosi più bisognosi. "E' una sofferenza dover seguire le gesta del mio Benevento da lontano, ma col cuore sono sempre con voi" aveva detto al presidente Vigorito in una partita casalinga che lo aveva visto finalmente spettatore. Poi la promessa: "Comprerò degli abbonamenti per chi non potrà permetterseli". Parole che già allora avevano commosso il patròn. Attanasio ha portato a termine il suo compito dimostrando un grande attaccamento alla maglia del Benevento ma soprattutto ai suoi concittadini sanniti.