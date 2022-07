Benevento, Paleari: Stiamo creando un grande gruppo Il portiere è pronto al nuovo campionato: "In ritiro stiamo gettando basi importanti"

"Che gioia essere di proprietà del Benevento". Non gli poteva arrivare notizia più bella qualche mese fa. Alberto Paleari l'ha condivisa subito con la sua famiglia: "Siamo stati bene e poter continuare questo percorso per altri tre anni mi darà maggiori stimoli". E' stato tra i protagonisti della passata stagione. Ha preso parte anche all'ultimo ritiro ma quest'anno si respira un clima diverso: "Non c'è paragone. Ora c'è grande entusiasmo e tanto affiatamento. L'estate scorsa era più forte il malumore per la retrocessione. Non era semplice ripartire, ma adesso stiamo gettando basi importanti. In passato ho fatto parte di squadre meno forti tecnicamente ma allo stesso tempo caratterizzate da una grande coesione e posso assicurarvi che sono sempre arrivate belle soddisfazioni". Sarà il modo migliore per affrontare il prossimo campionato. "Conterà partire col piede giusto, può sembrare una frase scontata, ma è così nel calcio. Significa mettersi subito in discesa". In Coppa Italia ci sarà il suo ex Genoa che si ripresenterà sul suo cammino alla seconda di campionato. "Vorrà dire che affronteremo subito Vogliacco e stavolta proveremo a fargli lo sgambetto". In ritiro non mancano le fatiche. E per i portieri il compito è doppio. "Non è cambiata la filosofia del tecnico. Ci stiamo allenando anche con i piedi, ecco perché siamo sempre impegnati in doppie sedute. Dovremo far partire la manovra dal basso, sappiamo che non è il nostro punto di forza ma arriveremo pronti per l'inizio ufficiale di questa nuova avventura".