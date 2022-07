Mercato, il Benevento trova il sostituto di Lapadula Il diesse Foggia ha stretto contatti con la Samp per La Gumina. In alternativa c'è Donnarumma

Si fa sempre più concreta la partenza di Lapadula. L'attaccante sarà ceduto a titolo definitivo al Cagliari che vuole accontentare le richieste del suo allenatore. Liverani non vuole proprio rinunciare alla possibilità di riabbracciare il suo ex attaccante ai tempi del Lecce. E con il trasferimento di Lapadula, il diesse Foggia si è messo alla ricerca del sostituto. Profilo giovane da affiancare al più esperto Forte. Così lo sguardo è caduto su La Gumina impegnato nella passata stagione col Como ma di proprietà della Samp. È partito il sondaggio da parte del direttore sportivo sannita ma non è l’unica pista percorribile. C’è anche l’alternativa. Donnarumma non è una questione archiviata. Potrebbe tornare utile se non si dovesse concretizzare con La Gumina ma comunque si aspetta di ultimare tutti i dettagli per la partenza di Lapadula e liberare così la casella in attacco.