Serie B, chi saranno i nuovi "gemelli del gol"? Molte squadre sono ancora alla ricerca del colpo a sensazione per completare l'attacco

AAA, gemelli del gol cercansi. Il punto di partenza è la classifica dei cannonieri dello scorso campionato. Molti, a cominciare da Massimo Coda, saranno ai nastri di partenza anche in questa manifestazione. Ma, come sempre accade, a causa del mercato “open” non è semplicissimo già ora raccapezzarsi su chi avrà l'attacco più competitivo. Certo, qualcuno s'è portato avanti col lavoro e almeno dal punto di vista teorico può già vantare un vantaggio sugli altri. Tra affari in via di conclusione e bomber già in organico una visione globale è abbastanza possibile e avere una coppia di attaccanti di levatura è un segno di distinzione.

Il colpo del Genoa sovrasta tutti: Coda in B è una sentenza. E' aperta la concorrenza per chi dovrà fargli da spalla: intanto il Grifone ha preso Guven Yalcin, attaccante turco, classe 99, 6 gol e 3 assist l'anno scorso nelle file del Besiktas, ma può contare anche su altri giovani, da Yeboah a Kallon.

Attira l'attenzione il Cagliari, che anche in attesa di Lapadula può consentirsi una coppia Tramoni-Pavoletti niente male. Senza parlare della Spal che si presenta con una coppia che è tutto un programma Moncini-La Mantia. Roba da contraerea. E che dire della Ternana con il duo Donnarumma-Pettinari, che deve solo respingere qualche assalto sempre possibile ad una delle due punte? Ovvio che in tante circostanze molto dipenderà anche da chi questi attaccanti avranno alle loro spalle: le Fere hanno Falletti, i ferraresi Zanellato, i sardi per il momento hanno Nandez. In questa stessa ottica attenzione al Como che in avanti ha Gliozzi e Cerri (ma cerca con insistenza Mancuso), ma che alle loro spalle dovrebbero avere un certo Fabregas. Da far strabuzzarre gli occhi.

E' ancora alla ricerca di qualche attaccante prolifico il Parma: per ora si accontenta (si fa per dire...) di Inglese e Tutino, con il contorno di Man e con alle spalle un certo Franco Vasquez.

Sono ancora tra le squadre che son sospese il Pisa, che aspetta di nuovo Torregrossa, ma rilancia alla grande Lucca (doppietta nell'amichevole col Palermo), il Bari che cerca un compagno di giochi per il vecchio Antenucci, il Palermo, che ha ripreso Brunori, ma con l'arrivo dell'area City aspira certamente a qualcosa di meglio. Destano sin d'ora curiosità le coppie formatesi a Frosinone (Moro+Caso, ma con Mulattieri in arrivo) e a Modena (Falcinelli-Diaw): sulla carta attaccanti in grado di arrivare in doppia cifra, molto dipenderà da come sarà costruito il resto della squadra.

E il Benevento? Per ora ha in avanti solo Forte e Farias, considerato che Lapadula è in partenza e Di Serio è andato a Perugia. Coppia esperta e bene assortita quella formata dal romano e dal brasiliano, ma potrebbe esserci un nuovo arrivo che dia una spinta in più alle ambizioni della strega.

La successione alla coppia Coda-Strefezza (34 gol in due) è aperta: chi saranno i nuovi gemelli del gol della B?