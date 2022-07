Domani l'amichevole col Cosenza in diretta su Ottochannel (Canale 16 dt) Partita visibile anche in streaming sul sito ottochannel.tv. Stamattina allenamenti in piscina

Un'altra giornata di lavoro e di gran caldo, mitigata dagli esercizi in piscina, che hanno avuto il duplice scopo di rendere meno rovente la giornata e al tempo stesso di tenere i muscoli rodati.

Nel pomeriggio prove tecnico-tattiche in vista della terza amichevole di questo ritiro precampionato contro il Cosenza di Dionigi.

Il Benevento troverà in anteprima la squadra che affronterà il 14 di agosto in campionato al Vigorito e che aprirà di fatto la stagione dei 3 punti. Sull'altro versante un ex fresco di giallorosso, Enrico Brignola, che proprio la settimana scorsa è passato in prestito alla squadra silana. Un bel test in vista dell'approssimarsi del campionato.

L'amichevole è prevista per le 18 e gli appassionati giallorossi potranno assistervi in diretta sulle fequenze di Ottochannel (Canale 16 del digitale terrestre) e in streaming su Ottochannel.tv.