Benevento - Cosenza in diretta su Ottochannel Alle 18 l'amichevole di Cascia sul canale 16 del digitale terrestre

E' tutto pronto. Alle 18 andrà in scena l'amichevole tra il Benevento e il Cosenza. Il primo vero banco di prova per i giallorossi che ironia della sorte si ritroveranno i calabresi già alla prima giornata di campionato. Questa mattina Caserta ha fatto fare un blando allenamento dopo i carichi pesanti dei giorni scorsi. L'obiettivo sarà quello di mettere in pratica ciò che si sta provando in ritiro. Per chi non sarà a Cascia potrà assistere all'amichevole in diretta su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre o anche in streaming sul sito www.ottochannel.tv.