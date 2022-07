Mercato, è fatta: Lapadula al Cagliari L'attaccante domani lascerà il ritiro di Cascia

Si è chiusa finalmente la telenovela che ha visto per lunghi mesi come protagonisti il Benevento e Gianluca Lapadula. Quest'ultimo esce di scena per intraprendere una nuova avventura sempre in B. Insomma è praticamente fatta per il suo trasferimento al Cagliari. Domani l'italo - peruviano lascerà il ritiro di Cascia per trasferirsi a Roma e sottoporsi lunedì alle visite mediche a Villa Stuart.

L'addio era stato già preannunciato. C'era necessità di trovare l'accordo tra le due società e tra il club sardo e il calciatore. Ora è tutto nero su bianco. Lapadula potrà riabbracciare Liverani con il quale aveva condiviso la parentesi in A con il Lecce e il Benevento potrà voltare pagina.