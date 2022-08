Benevento, voci su De Rossi: il comunicato del club giallorosso La nota del club giallorosso

Arriva il comunicato del Benevento in seguito alle voci che vedrebbero Daniele De Rossi subentrare a Caserta dopo la disputa del match di domani col Genoa. La nota, breve, annuncia di non aver tesserato un nuovo allenatore, ma non smentisce i contatti e non fornisce alcuna certezza sulla posizione di Caserta:

Il Benevento Calcio in merito alle notizie apparse sulla stampa, comunica che al momento non è stato sottoscritto alcun contratto relativo ad un nuovo Responsabile tecnico della prima squadra.