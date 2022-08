Genoa - Benevento, Caserta cambia modulo: si passa al 5-3-2 La modifica del tecnico giallorosso per il match del Ferraris

Fabio Caserta cambia modulo per il match di questa sera in programma al Ferraris contro il Genoa. Il tecnico passa al 5-3-2. In difesa c'è l'esordio di Capellini che comporrà il pacchetto dei centrali insieme a Glik e Barba, con Letizia e Masciangelo esterni. Confermato il centrocampo con Karic, Viviani e Acampora. In avanti partirà dal primo minuto la coppia formata da Forte e La Gumina. Ecco l'undici titolare:

Benevento (5-3-2): Paleari; Letizia, Capellini, Glik, Barba, Masciangelo; Karic, Viviani, Acampora; La Gumina, Forte. A disp.: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Tello, Farias, Thiam Pape, Improta, Foulon, Insigne, Talia, Pastina, Vokic.