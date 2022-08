Serie B, LIVE / Genoa - Benevento 0-0 Al Ferraris il match della seconda giornata di campionato

Genoa - Benevento 0-0

Genoa (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova (19'st Jagiello), Gudmundsson; Coda, Ekuban (19'st Yeboah). A disp.: Semper, Vodisek, Sabelli, Czyborra, Vogliacco, Cassata, Ilsanker, Yalcin, Kallon, Galdames. All.: Blessin

Benevento (5-3-2): Paleari; Letizia, Capellini, Glik, Barba, Masciangelo (35'st Foulon); Karic, Viviani, Acampora (31'st Tello); Forte, La Gumina. A disp.: Manfredini, Lucatelli, El Kaouakibi, Farias, Thiam Pape, Improta, Insigne, Talia, Pastina, Vokic. All.: Caserta

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Assistenti: Bresmes e Vigile. IV uomo: Monaldi. VAR e AVAR: Maggioni e Bottegoni

Ammoniti: Viviani, Capellini, Pajac, Portanova

SECONDO TEMPO

80' C'è spazio anche per Foulon al posto di Masciangelo

76' Primo cambio per il Benevento: entra Tello al posto di Acampora

76' Dopo un check del Var, Pezzuto segnala fuorigioco di Yeboah

74' Genoa vicinissimo al gol: progressione di Gudmundsson, colpo di testa di Yeboah che Barba salva sulla linea!

71' Il Genoa spinge: cross di Jagiello per la testa di Yeboah, ma la palla va fuori

69' Ancora Paleari decisivo su un micidiale tiro di Coda indirizzato sotto la traversa: palla in angolo

68' Forte sinistro di Pajac: Paleari devia in angolo

64' Cambia Blessin: entrano Jagiello ed Yeboah al posto di Portanova ed Ekuban

63' Frendrup calcia dalla distanza, la palla sorvola di un soffio la traversa

62' Fallo di Portanova su Acampora: ammonito

59' Coda lancia Portanova, ma è provvidenziale l'intervento di Barba che anticipa il calciatore genoano

56’ Forte conclusione di Acampora che si spegne sul fondo

55’ Brivido Benevento: palla dalla destra, La Gumina non riesce a metterci il piede per il tap in vincente

50’ Paleari! Grande intervento dell’estremo difensore su una conclusione precisa dal limite di Badelj

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

48' Termina il primo tempo: Genoa - Benevento 0-0

45' Due minuti di recupero

40' Benevento pericoloso: Karic calcia dal limite, la palla viene deviata. Sulla ribattuta ci provano prima Forte e poi Viviani, ma la palla va in calcio d'angolo

39' Pajac ferma Letizia: giallo per l'ex Benevento

32' Sinistro di Coda che sorvola la porta difesa da Paleari. Ammonito Capellini per un precedente fallo

26' Dopo il controllo del Var, Pezzuto annulla la decisione

25' Il Var chiama Pezzuto per controllare la decisione

23' Rigore per il Genoa: Coda lancia Portanova, il genoano viene atterrato in area da Glik con Pezzuto che indica subito il dischetto

20' L'incontro prosegue senza sussulti: il Benevento chiude bene gli spazi, ma in fase offensiva è impreciso negli ultimi trenta metri

15' Viviani atterra Gudmundsson: Pezzuto estrae il cartellino giallo

8' Problemi per Acampora in seguito a un contrasto: al momento sembra essere in condizione di proseguire l'incontro

6' Pallone recuperato da Acampora, Forte calcia dal limite: Martinez blocca facilmente

4' Il Genoa gonfia la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un cross finito in porta di Pajac, ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Da rivedere l'atteggiamento difensivo del Benevento

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Il Benevento torna al Ferraris per affrontare il Genoa a distanza di dodici giorni dal match di Coppa Italia. Caserta cambia modulo, passando dal 4-3-3 al 3-5-2: in difesa c'è Capellini insieme a Glik e Barba. In avanti proprone per la prima volta dal primo minuto la coppia composta da La Gumina e Forte. Blessin, invece, conferma l'undici che alla prima giornata ha espugnato il Penzo di Venezia.