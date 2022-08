Glik: "Segnali positivi. Caserta? Oggi è lui il mister, poi decide Vigorito" Il commento del centrale difensivo del Benevento Calcio

Nel post gara di Genoa - Benevento si è espresso Kamil Glik che ha commentato così il pareggio rimediato al Ferraris:

"E' stata una settimana difficile, soprattutto dopo una sconfitta in una partita dove speravamo di ottenere un risultato diverso. Oggi la squadra c'è stata. L'impegno non è mancato e penso che questi siano segnali importanti. Il mister? Fino a oggi è il nostro mister, poi c'è il presidente che può decidere tutto ciò che vuole. Sappiamo che questo è un campionato importante, non ci sono partite scontate. Al di là delle voci che girano stiamo costruendo un bel gruppo unito: una unità che ovviamente dobbiamo dimostrare in campo".

MOTIVAZIONI - "Sono arrivato in ritiro con tantissime motivazioni. Voglio continuare qui perché ci aspetta un anno molto impegnativo, ma ovviamente anche avendo un mondiale che per ogni calciatore è un sogno giocarlo. Cerco di aiutare la squadra per portarla il più in avanti possibile".

RAMMARICO - "L'anno scorso ho vissuto un periodo difficile da marzo in poi a causa di un problema rimediato nel corso della qualificazione ai Mondiali. Abbiamo perso la serie A nei match con Spal e Ternana in casa, bastavano due vittorie per festeggiare. Purtroppo sono mancato da marzo fino a metà maggio: è stato un grande peccato non poter aiutare la squadra".