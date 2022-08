Benevento, Paleari: "Abbiamo sofferto, ma l'atteggiamento non è mancato" L'estremo difensore: "Dobbiamo dare il massimo per onorare lo stemma che abbiamo sul cuore"

Grande prestazione da parte di Paleari che ha più volte salvato il risultato nel corso del match col Genoa.

"Sono contento. Siamo venuti a Genova con la voglia di fare una partita di sacrificio e di lottare pallone su pallone. E' stata una partita sofferta, ma credo che un minimo si sia visto lo spirito della squadra. Venire qui e riuscire a dimostrare una corazzata come il Genoa è sicuramente importante. Dobbiamo renderci conto che in qualche gara è utile coprirsi di più per poi sfruttare le ripartenze con i nostri attaccanti. E' difficile capire prima di una partita ciò che bisogna fare con certezza, ma se riesci a fare risultato in un contesto del genere si deve vedere il lato positivo. Da qui potrebbe partire un buon filotto, dando soddisfazione ai nostri tifosi in casa".

RUMORS - "Magari per qualche giovane simili notizie possono essere destabilizzanti, ma siamo consapevoli di dover dare il massimo per onorare lo stemma che abbiamo sul cuore che è molto più importante rispetto al nome che c'è dietro".

TEMPO - "Non abbiamo molto tempo perché il campionato è iniziato. Mi dispiace per Koutsoupias per questo problema che ha avuto. Spero per lui che non sia niente di grave. Dovremo rimboccarci le maniche e fare allenamenti specifici per poi dare il massimo in campo".