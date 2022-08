Benevento, prosegue la trattativa per Simy A centrocampo aumentano le possibilità di un ritorno in giallorosso di Schiattarella

Sono giorni intensi per il Benevento in chiave mercato, ma il rush finale della sessione di trasferimento non distoglie l'attenzione dall'importante incontro di domenica col Frosinone. Restano nel mirino Caldirola per la difesa (anche se l'infortunio di Ranocchia potrebbe complicare la trattativa col Monza) col calciatore che sta cercando in prima persona di favorire l'approdo nel Sannio. A centrocampo è viva la pista Kubica: l'operazione si aggira attorno al milione e mezzo di euro. Il Benevento sarebbe disposto a effettuare questo investimento in ottica futura, ma non sarà semplicissimo. Aumentano le possibilità di un ritorno di Schiattarella, anche se rappresenta un'operazione totalmente diversa rispetto a quella di Kubica, con il centrocampista partenopeo che fornirebbe il proprio contributo alla squadra soprattutto con l'esperienza e come “uomo spogliatoio”, aspetto che un po' manca a questo Benevento.

Per l'attacco ci sono stati dei contatti a Salerno tra Foggia e De Sanctis per Simy. Un nodo rilevante è rappresentato dall'ingaggio del calciatore (circa 800mila euro), ma la Salernitana potrebbe favorirebbe l'operazione accollandosi parte dello stipendio. Si potrebbe concretizzare lo scambio Insigne – Ciano, col Frosinone che verserà anche un indennizzo al Benevento considerata la differenza d'età tra i due calciatori.

Intanto si è rafforzato il Frosinone con gli ingaggi di Mazzitelli e Sampirisi. Il mercato gialloblu è stato oculato e la stagione della truppa di Grosso non poteva cominciare nel modo migliore attraverso i successi con Modena e Brescia. Al Vigorito si affronteranno due formazioni dal morale contrapposto, ma il Benevento farà di tutto per dare la prima gioia stagionale ai tifosi che sono vicini a superare quota 7mila abbonamenti, rispondendo presente nonostante qualche comprensibile mugugno. Il “contatto” tra i sostenitori e la squadra si ripeterà domani pomeriggio, a partire dalle 17, con la seduta d'allenamento settimanale a porte aperte.