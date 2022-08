Benevento, vicino anche Veseli Il difensore potrebbe essere il colpo in difesa

Il Benevento è pronto a formalizzare una doppia operazione dalla Salernitana. In giallorosso, oltre a Simy, potrebbe arrivare anche il difensore Veseli. Nazionale albanese, classe 92, può giocare sia come centrale che come esterno di difesa. Il suo arrivo escluderebbe quello di Caldirola. Quest'ultimo ha trovato già da tempo un accordo col Benevento, ma le possibilità di un ritorno si sono complicate in seguito all'infortunio di Ranocchia che ha spinto il Monza a metterlo in stand by. Il Benevento, complice anche il passaggio al 3-5-2, non vuole attendere ulteriormente, discutendo con la Salernitana anche di Veseli nell'ambito della trattativa che porterebbe Simy in giallorosso. Sul fronte degli arrivi, inoltre, è sempre più vicina l'ufficializzazione dello scambio Ciano - Insigne col Frosinone.