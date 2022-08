Benevento, l'ex Calò firma col Cosenza Nuova avventura per il centrocampista

Nuova avventura in serie B per Giacomo Calò. Il centrocampista, nella scorsa stagione in forza al Benevento in prestito dal Genoa, è stato girato nuovamente a titolo temporaneo dal club ligure. La nuova maglia che vestirà Calò è quella del Cosenza, dove ritroverà Enrico Brignola. Rimandato al ritorno il confronto da ex con la Strega per il calciatore triestino, considerato che Benevento e Cosenza si sono già affrontate alla prima giornata di campionato.