Benevento, Ciano in città Insigne saluta il Sannio. E' fatta per Veseli

Camillo Ciano è in citta. Insigne ha salutato. Lo scambio tra Benevento e Frosinone è andato a buon fine. L’attaccante ciociaro si è trasferito a titolo definitivo e ha firmato un biennale. Anche il napoletano ha chiuso definitivamente l’avventura nel Sannio. Ma il club di via Santa Colomba avrà pure un compenso economico. È la prima operazione dopo la conferma di Fabio Caserta i cui pensieri sono già rivolti alla squadra ciociara, avversaria nel big match di domani. Ma sempre in giornata ci sarà un altro arrivo. È fatta anche per Frederic Veseli della Salernitana. Il calciatore occuperà l’ultima casella in difesa dopo la decisione di cambiare la fisionomia della squadra e di puntare sul 3-5-2.