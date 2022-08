All'Avellola c'è Dellisanti, guiderà la primavera del Foggia Amarcord giallorosso nel "regno" del settore giovanile del Benevento: tanti test coi satanelli

Amarcord in salsa giallorossa. I settori giovanili di Benevento e Foggia vivono una giornata intensa di amichevoli all'Avellola e sulla panchina dei satanelli ci ritrovi una vecchia e amata conoscenza sannita, Franco Dellisanti. Il “mister” della promozione del '99 non riesce proprio a staccarsi dal suo amore: potrebbe godersi un po' di riposo e invece accetta un'altra sfida. Guiderà la Primavera del Foggia, senza tralasciare una sana “supervisione” a tutte le altre formazioni del settore giovanile dei Satanelli. Non è cambiato per niente, grida, dà consigli, già si coccola quella nidiata di ragazzini che sognano di diventare grandi calciatori. “Sono rinato, non ce la facevo più a stare fermo”. Il calcio è vita per il “profeta” di San Giorgio Jonico e qualunque cosa gli si proponga che faccia parte della sfera calcistica lui l'accetta con l'entusiasmo di un ragazzino. Al termine della lunga giornata (gran caldo all'Avellola...) era felice, anche se il confronto con le formazioni giallorosse è sembrato in alcuni casi un po' squilibrato. Soprattutto l'under 17 di Dario Rocco ha regalato autentici squarci di gran calcio, mettendo in mostra più di un talento. Ma come sempre a Fanco Dellisanti il lavoro non spaventa ed anzi si è già tuffato nella nuova avventura con tutta la sua infinita passione.