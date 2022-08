Ciano: "Benevento, finalmente sono giallorosso. Col Frosinone sarà emozionante" "In gialloblu cinque anni bellissimi, ma adesso bisogna voltare pagina"

Camillo Ciano è un nuovo calciatore del Benevento. Ieri ha raggiunto i nuovi compagni ed è stato subito convocato per il match di questa sera col Frosinone. E' uno scherzo del destino particolare, dato che si troverà di fronte proprio la compagine ciociara, con la quale ha vissuto gli ultimi cinque anni di carriera:

"Sarà sicuramente emozionante. Ho trascorso cinque anni bellissimi a Frosinone, Sono molto legato al popolo ciociaro. Affronteremo una squadra che è partita bene con due vittorie consecutive, ma adesso pensiamo solo a noi. Bisogna voltare pagina. La gara di stasera sarà bella e utile per dare una svolta".

In passato il nome di Ciano è stato più volte accostato al Benevento, anche ai tempi della Lega Pro: "E' vero, il Benevento spesso mi ha cercato e finalmente sono riuscito a venire in questa società. Sono molto carico. Non vedo l'ora di dare una mano ai miei compagni per cercare di vincere il più possibile. Quella giallorossa è una grande piazza, negli ultimi anni ha sempre lottato per vincere il campionato ottenendo due importanti promozioni. Bisogna ritornare a vivere simili emozioni con umiltà e sacrificio, altrimenti non si va da nessuna parte".

Ciano può giocare su tutto il versante d'attacco, sia come prima punta che da esterno. In passato è stato impiegato anche in un 3-5-2 come seconda punta: "In questo schieramento è il ruolo in cui mi trovo più a mio agio. C'è da dire che nel calcio moderno i moduli contano relativamente perché in campo bisogna lottare e dare il massimo, poi alla fine si vedrà se si è stati bravi a vincere. Questo è un campionato equilibrato con squadre molto forti. Bisogna stare sul pezzo e lavorare sempre con umiltà e sacrificio. Solo così potremo toglierci tante soddisfazioni".