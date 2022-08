Benevento, Frosinone ko. Primo successo stagionale con un "super" Forte La Strega ottiene i tre punti al termine di un incontro molto combattuto

Primo successo stagionale per il Benevento che ha conquistato tre punti con le unghie e con i denti contro il Frosinone. Positivo l’atteggiamento dei giallorossi che hanno affrontato la compagine ciociara con grande temperamento, reagendo nel migliore dei modi anche a episodi negativi: un aspetto, questo, che era mancato nel corso delle ultime uscite. A deciderla è stata una doppietta di Forte che si è riscattato alla grande dopo l'errore commesso in occasione del rigore. E' una vittoria che ridà entusiasmo e serenità a tutto l’ambiente, già voglioso di vedere all’opera i giallorossi nell’insidiosa trasferta di sabato prossimo in casa del Venezia.

Benevento - Frosinone 2-1

Benevento (3-5-2): Paleari; Capellini, Glik, Barba; Letizia (33'st Improta), Karic, Viviani, Acampora (19'st Tello), Masciangelo (19'st Foulon); Forte, La Gumina (39'st Ciano). A disp.: Manfredini, El Kaouakibi, Farias, Talia, Veseli, Pastina, Vokic, Koutsoupias. All.: Caserta

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono (36'st Bocic), Lucioni, Szyminski, Cotali; Boloca (24'st Lulic), Kone; Rohden (24'st Ciervo), Garritano, Caso (24'st Mulattieri); Moro (39'st Borrelli). A disp.: Loria, Marcianò, Haoudi, Kalaj, Monterisi, Oliveri, Bracaglia. All.: Grosso

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Lombardi e Lombardo. IV ufficiale: Baratta. VAR e AVAR: Serra e Di Iorio

Marcatori: 35'pt e 17'st Forte (B), 15'st Garritano (F)

SECONDO TEMPO

95' Termina la partita. Il Benevento ottiene il primo successo stagionale!

90' CInque minuti di recupero. Il Frosinone prova il tutto per tutto

84' Esordio in giallorosso per Ciano che entra al posto di La Gumina. Per il Frosinone c'è Borrelli al posto di Moro

82' Gol di La Gumina sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma c'è un nuovo fischio di Pairetto che annulla per fuorigioco

81' C'è l'ingresso di Bocic al posto di Oyono

79' Ammonito Cotali per fallo su Karic

78' Entra Improta al posto di Letizia

74' Pareggio del Frosinone con Garritano che punisce Paleari con una conclusione dal limite, ma Pairetto annulla per posizione irregolare

69' Triplo cambio Frosinone: entrano Lulic, Ciervo e Mulattieri al posto di Boloca, Rohden e Caso

64' Doppio cambio Benevento: entrano Tello e Foulon al posto di Acampora e Masciangelo

62' Benevento di nuovo in vantaggio! Sponda di Forte per La Gumina che calcia, Turati respinge, sulla ribattuta Forte sigla il bis

60' Arriva il pareggio del Frosinone: Rohden pesca Garritano che sul filo del fuorigioco realizza il gol dell'1-1

59' Fase di spinta del Frosinone che cerca il pareggio

57' Ammonito Forte per proteste

55' Contatto tra Garritano e Viviani in area: proteste dei ciociari, ma per Pairetto non ci sono gli estremi del rigore

45' Comincia la ripresa

PRIMO TEMPO

52’ Termina il primo tempo

50’ Annullato anche il gol di Forte per una posizione irregolare di La Gumina. Si resta sull’1-0

48' Raddoppio del Benevento! Insacca Forte sul filo del fuorigioco da posizione defilata con una precisa conclusione

47' Confermato il fuorigioco

45' C'è un controllo del Var

44' Il Frosinone va in gol con Garritano, ma l'arbitro annulla per fuorigioco

38' Ammonito Boloca per fallo su Letizia

35' Benevento in vantaggio! Bella giocata di Masciangelo che trova la testa di Forte, il bomber trova il tap in vincente che sblocca il risultato e che gli permette di riscattarsi dopo il rigore fallito

30' La Strega non si è abbattuta dopo il rigore fallito da Forte e prova a costruire per rendersi pericolosa

25' La sfida prosegue in maniera equilibrata

18' Forte calcia malissimo dagli undici metri: Turati para

17' Ammonito l'ex giallorosso

17' RIGORE BENEVENTO! Lucioni atterra Forte: l'arbitro indica il dischetto

13' Pericolo Frosinone: palla di Moro per Caso, Paleari esce in maniera errata, l'attaccante gialloblù calcia verso la porta vuota, ma è provvidenziale l'intervento di Capellini che salva tutto spedendo la sfera in calcio d'angolo

7' Capellini non riesce ad arginare Caso, l'attaccante ciociaro va alla conclusione: Paleari respinge

6' Ritmi alti in questi primi minuti di gioco

3' Conclusione di Rohden, Paleari non ci arriva benissimo: palla in angolo

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Terza giornata di serie B col Benevento che affronta il Frosinone. Le due squadre si affrontano con una condizione totalmente contrapposta, considerato che la compagine ciociara è reduce da due successi consecutivi. Caserta conferma l'undici che nella scorsa partita ha pareggiato in casa del Genoa. In panchina ci sono i nuovi acquisti Veseli e Ciano, con quest'ultima che si trova subito di fronte la sua ex squadra. Sceglie la continuità anche il tecnico ciociaro Grosso.