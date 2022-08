Benevento, Forte: "Vittoria importante. Sono felice per la squadra" Le dichiarazioni dell'attaccante giallorosso, autore di una doppietta

Francesco Forte è stato il protagonista assoluto nel corso del match con il Frosinone, sbagliando prima il rigore del possibile vantaggio e segnando poi una doppietta che ha permesso al Benevento di conquistare il primo successo stagionale:

"Dispiaceva per il rigore sbagliato, ma mi sono riscattato. Nella mia carriera è capitato altre volte, l'importante è che abbiamo vinto. Sono contento per la prestazione e soprattutto per la squadra. Questa vittoria ci servirà molto per il morale. Melara sugli spalti? Sono felice che sia venuto, era insieme a mio figlio. Era importante un successo ed è bello festeggiare. Dobbiamo continuare a fare queste prestazioni".

"Mi trovo molto bene con La Gumina. C'è intesa sia dentro che fuori dal campo. Si è calato subito nella realtà, in serie B fa la differenza. Questa è una squadra molto competitiva, potremo toglierci delle soddisfazioni. L'importante è proseguire così con fiducia e voglia di lavorare".

"Caratterialmente ho sempre risposto con i fatti quando ho avuto dei momenti negativi. Voglio ringraziare il nostro preparatore con il quale sto facendo un lavoro intenso dal ritiro. Penso già di essere al massimo, sto raccogliendo i frutti del lavoro svolto".

"Il ritorno a Venezia da ex? Sarà una partita particolare perché vivo il calcio di emozioni".

"Oggi penso che sia stata una gara divertente. Ci mancava una prestazione così soprattutto per il reparto offensivo. Il presidente ci ha fatto un discorso in settimana, dicendoci che avremmo dovuto prenderci le nostre responsabilità. Lo abbiamo fatto. Continuiamo così. Abbiamo dato una dimostrazione di forza".