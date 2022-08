La Gumina: "Siamo un gruppo unito. Giocare al Vigorito è spettacolare" Le parole dell'attaccante giallorosso nel post gara di Benevento - Frosinone

Ecco le dichiarazioni di La Gumina nel post gara di Benevento - Frosinone:

"Sono molto contento della vittoria dopo un periodo non facile. Abbiamo tanto meritato questo successo. Il gol mancato? Pazienza, poi ne farò altri. Sono già felice così. Il feeling con Forte aumenta partita dopo partita, sembra che giochiamo insieme già da due anni. Questa è una cosa positiva sia per noi due che per la squadra".

"Il mister ci ha detto che se avessimo mostrato lo stesso carattere di Genova, sicuramente avremmo vinto. Così è stato. Poi giocare qui è una cosa spettacolare. Con questi tifosi è bellissimo, sin da subito mi hanno accolto tutti bene".

"Dopo Palermo sono andato in serie A all'Empoli, ma il mio percorso è stato condizionato molto da due infortuni. Alla Sampdoria sono migliorato tanto grazie ai campioni che ci sono in rosa. Adesso sono al Benevento, questa è una piazza che merita la serie A e cercheremo di toglierci tante soddisfazioni".

"Dopo la sconfitta col Cosenza ci siamo guardati tutti in faccia. E' emersa ancora una volta la forza del gruppo. La squadra ci ha messo tanta voglia per la maglia. Mi hanno fatto capire che sin da subito bisogna dare tutto per questa maglia e io voglio farlo".