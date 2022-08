Benevento, Caserta: "Questo è l'atteggiamento che voglio sempre vedere" Le dichiarazioni del tecnico giallorosso: "Sono felice del risultato"

Ecco l'analisi di Fabio Caserta della vittoria ottenuta dal Benevento contro il Frosinone:

"Non era facile perché il Frosinone ha cominciato molto bene il campionato. I ragazzi l'hanno affrontata con la giusta cattiveria. Ho visto lo spirito che voglio vedere in tutte le partite, al di là del risultato finale. Questa squadra ha grandi qualità tecniche, fisiche e umane. Ci voleva questa vittoria perché eravamo consapevoli dell'importanza soprattutto per i tifosi. Sono contento del regalo fatto a loro e alla società, ma soprattutto per i ragazzi che stanno lavorando molto bene".

"Il rigore non l'ho neanche guardato. Forte è un ragazzo che ha qualità tecniche importantissime per la categoria, ma a livello umano può dare tanto alla squadra. Nelle difficoltà riesce a trovare sempre il giusto modo di affrontare le difficoltà. Gli attaccanti vivono per il gol. Deve stare sereno perché so cosa può dare a questa squadra".

"Per non sono importanti solo gli undici. Spesso e volentieri sono fondamentali coloro che subentrano. Purtroppo bisogna fare delle scelte e ovviamente ci sono calciatori scontenti. Per me non contano solo gli undici, ma tutta la rosa. La cosa importante è che tutti si facciano trovare pronti per dare una mano ai propri compagni".

"Ho voluto dare continuità al 3-5-2 perché i ragazzi hanno fatto una grande partita a Genova. L'hanno fatta anche col Frosinone. Dopo il periodo del ritiro è la prima volta che sono contento".

"A volte le reazioni vere arrivano nei momenti più difficili della vita. Dopo Cosenza è stata una settimana non facile, soprattutto per il sottoscritto. La voglia di lottare e di credere nel proprio lavoro ci ha permesso di andare avanti. Nelle difficoltà dovremo avere sempre questo tipo di reazione. Nel calcio conta il carattere, poi il risultato è condizionato da ciò che accade nei novanta minuti. Dobbiamo lavorare tantissimo sull'atteggiamento. Oggi non sono mancati i momenti di difficoltà, ma la squadra non si è abbattuta. Dopo il pareggio c'è stata una reazione bellissima".

"Karic ha delle caratteristiche che ci mancavano. Sono contento perché è un ragazzo molto volenteroso, ma lo sono per tutta la squadra perché ci voleva una vittoria con una prestazione del genere. Devono lavorare con serenità che adesso abbiamo ritrovato".