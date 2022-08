Benevento, al Vigorito c'era anche Balata Il presidente della Lega B ha assistito al match col Frosinone

Al Vigorito c'era anche il presidente della Lega B, Mauro Balata, per assistere al match tra Benevento e Frosinone. Balata ha visto l'incontro al fianco del presidente Vigorito, eletto da poco vicepresidente della seconda lega calcistica nazionale. Una visita molto gradita per il Benevento Calcio, con lo stesso Balata che ha espresso grande soddisfazione per la bella cornice di pubblico offerta dalla tifoseria giallorossa.